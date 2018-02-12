Хуг проинспектирует ситуацию на Донбассе на этой неделе. Новости

Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг с 15 по 21 февраля будет находиться с визитом в восточной Украине. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Во время визита Хуг оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения и пообщается с местным населением. Он планирует присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

Кроме того, Александр Хуг проведет пресс-брифинги.

Напомним, что, как заявил Александр Хуг 8 февраля заявил, что среди зафиксированных на минувшей неделе нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе несколько были умышленно направлены против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.