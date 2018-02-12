Если кто-то в Киеве забыл, что идет война, то стоит поехать в Катериновку, – Геращенко (Фото). Новости

Группа волонтеров, в том числе вице-спикер Украины Ирина Геращенко, сегодня, 12 февраля, около 600 км проездила по прифронтовой Луганщине. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, разместив соответствующие фото.

«Одна группа СММ ОБСЕ наезжает в день где-то 120 километров. Наша маленькая команда, несмотря на метель, туман и гололед, проехала сегодня 600 километров по разбитым дорогам Луганщины и выполнила все запланированное.

После Спорного, в окрестностях которого проходят поисковые работы погибших, мы посетили 10-ю отдельную штурмовую бригаду и передали нашим друзьям необходимую им технику, ноутбуки, принтеры, телевизор. Символ Десятки – эдельвейс, горный цветок, пробивающийся к солнцу через камни, побеждает любые погодные условия. Боевики тоже называют наших штурмовиков эдельвейсами, и за этим романтическим названием стоит сила и страх наших врагов: эдельвейсов боятся, а гражданское население ребят уважает, мы сегодня в этом убедились», – сообщила Геращенко.

Она также рассказала о поездке в недавно освобожденное ВСУ село Катериновку. «Также посетили село Катериновку, еще несколько недель назад разделенную фронтом. Несколько улиц были под контролем украинской власти, дальние проулки – в серой зоне и под контролем боевиков. Здесь проживает две сотни человек, 20 детей, в том числе, дошкольников. Уже несколько недель село – полностью под контролем украинской власти, шаг за шагом возвращаем родную землю. Но мир дается тяжело ..., режим тишины на Луганщине нарушается боевиками ежедневно, а окрестности Катериновки обстреливали и сегодня. Работают диверсионные группы, мины и растяжки остаются главной бедой для мирного населения. В Катериновке последний взрыв прозвучал в конце 2017 года, мужчина шел к соседям и подорвался на растяжке, установленной диверсантами, ранил конечности ...», – пишет вице-спикер.

Она уточнила, что если кто-то в Киеве забыл, что идет война, то стоит поехать в Катериновку или в другое село вблизи линии фронта. «Мужество и преданность наших военных поражает, их жертвенность должен видеть мир.

В Катериновке работает магазин: ежедневно с 7 до 12, люди скупаются засветло, на полках нехитрый скарб, самое необходимое. Почти ежедневно завозят свежий хлеб. По расписанию у села вблизи линии соприкосновения ежемесячно приезжает спецмашина Ощадбанка, бронированный фургон, где можно оплатить коммунальные услуги и получить деньги. Удобно, селяне довольны. Местные жители выходят к незнакомцам, они дружелюбны, разговаривают с нами на украинском. Женщины узнают, просят сфотографироваться. Баба Люба непосредственно говорит: "Ой, по телевизору вы большая, вот такое лицо, а так мала... Вы не обижайтесь, может, я что-то не то сказала, это уже старая, я уже бабушка и прабабушка" – смеется. Спрашиваю, сколько ей лет, рассказывает, что 67, почти всю жизнь прожила в Катериновке, говорит, что мечтает, чтобы был мир, не стреляли и завезли уголь. Местные власти обещают завезти. Все местные жители жалуются, что СММ ОБСЕ никогда не заезжает на крайние улицы села, те, которые обстреливаются боевиками. Позже мы зададим этот вопрос представителям СММ и они признают, что действительно, бывали в Катериновке только со стороны Золотого, а дальше не едут, потому что, во-первых, там грунтовка, а не асфальт, а во-вторых, опасно ... Вот так ...», – уточняет Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что Катериновка находится в километре от КПВВ «Золотое», которое уже два года заблокировано и не работает. «Украинская власть создала здесь необходимую инфраструктуру, удобную дорогу и большое количество пунктов проверки документов, все для гражданского населения, но подконтрольные Кремлю представители так называемой ОРЛО*, похоже, совсем не заинтересованы в улучшеннии гуманитарной ситуации. Ни чем другим отказ открыть КПВВ «Золотое» не объяснить. Конечно, украинская сторона в Минске снова и снова будет ставить вопрос КПВВ «Золотого», но здесь более жесткую позицию должны занять и наши паринеры по нормандскому формату на переговорах с РФ, и представители ОБСЕ в Минске. В результате – на Луганщине нет ни одного автомобильного КПВВ, а местные жители должны по полностью разбитой дороге 2,5 часа ехать до Станицы Луганской, где работает пешеходный КПВВ», – напомнила вице-спикер.

Ирина Геращенко резюмировала, что каждая поездка на Донбасс очень важна и для получения новой информации, и для общения с местным населением, и властью – «почувствовать настрой и атмосферу, понимать проблемы».

*Сокращения: ОРЛО – отдельные районы Луганской области