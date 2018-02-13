«ДНР» не может финансировать футбол, – «министр спорта». Новости

У «Донецкой народной республики» нет ресурсов, чтобы поддержать финансово «республиканский» футбол, даже 8 команд «чемпионата ДНР». Об этом в интервью местной газете сообщил «министр спорта ДНР» Александр Громаков.

«Поймите, отдельно взятый вид спорта, даже такой популярный, как футбол, не может быть обособленным. Никто не может назначить оклады футболистам и ведущим тренерам, а представителей других видов спорта обойти стороной. Никто этого делать не станет, ведь у нас развиваются более 70-ти видов спорта, и любимчиков тут быть не должно», – сказал Громаков.

Он заверил, что «министерство» пытается финансировать проведение внутренних соревнований. «Брать на полное обеспечение, скажем, 8 команд чемпионата ДНР по футболу, держать на заработной плате по 25 человек... К сожалению, республика не имеет таких финансовых ресурсов. Давайте решать вопросы, учитывая экономическую ситуацию», – констатировал «министр».

При этом Громаков признает, что футбол требует большого внимания, но «это не значит, что нужно финансировать данный вид спорта во вред всем остальным».

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