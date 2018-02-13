Ключ к решению конфликта на Донбассе в документах Минских соглашений, – Бессмертный. Новости

Ключ к прогрессу в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе находится в протоколах подгруппы по безопасности. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «ZIK» заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в 2014-2016 годах Роман Бессмертный.
«Среди формализованных вещей, которые документально подписаны, есть протоколы, которые касаются разведения/отведения тяжелого вооружения, и протокол о разминировании. На самом деле это очень серьезные документы и с моей точки зрения – это единственные правовые документы, которые содержатся в "теле" Минского процесса», – говорит он.
По его словам, эти документы сыграли очень важную роль в процессе обмена пленными на Донбассе. «Потому что они сняли напряжение в "горячей фазе" и дали возможность перейти не только к обсуждению вопроса обмена, но и к решению вопросов социально-экономических и гуманитарных проблем, которые скопились – продолжил Бессмертный.
Он подчеркнул, что эти формальные документы, содержащие дополнения, карты и зоны размещения вооружений и мин на Донбассе, заслуживают особого внимания и со стороны Украины, и со стороны международных институций. «Потому что если взять эти первые четыре пункта, которые касаются безопасности, то это ключ. Если бы Россия выполнила эти составляющие, то все стороны были бы вынуждены перейти к соревнованиям по социально-экономической стабилизации», – сказал дипломат.
Бессмертный добавил, что в невыполнении протоколов по безопасности Минских соглашений в первую очередь виновата Россия. «А во вторую очередь – мир, который не додавил в то время, когда нужно было реализовывать эти протоколы. Поэтому на сегодняшний день это не только политически, но и юридически ответственная вещь со стороны России. На ней нужно все время акцентировать внимание», – считает он.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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