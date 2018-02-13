По прифронтовым дорогам Донецкой области невозможно вывезти раненых, – нардеп. Новости

Местные власти делают из ремонта дорог себе рекламную кампанию, а большинство их в прифронтовой зоне Донецкой области находятся в ужасном состоянии. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявила народный депутат Украины Оксана Корчинская.

«Мы раненых еле вывозим по этим дорогам. От Светлодарска до Бахмута дорога – невозможно раненых вывезти. Из Авдеевки до Карловки невозможно раненых вывезти. Единственную дорогу отремонтировали – это Димитров (Мирноград, – ред.) – Бахмут», – сказала она.

Как сообщалось ранее, в 2018 году на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения Донецкой области в Госбюджете-2018 заложено более 163 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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