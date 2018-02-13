МинВОТ не может освоить более 4 млрд грн, которые уже есть на восстановление Донбасса. Новости

Донецкая и Луганская области дополнительно получили 4 млрд грн на восстановление разрушенной боевыми действиями инфраструктуры, но ни местные власти, ни Министерство по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ эти средства до сих пор не освоили. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» рассказал народный депутат Украины Сергей Шахов.

«Министерство должно все-таки использовать и те 560 млн евро, которые привлек господин Тарута. На Донецкую область пошло 2,5 млрд грн и 1,5 млрд грн, который были в казначействе заблокированы на 3 года, – на Луганскую область… Эти деньги, которые сейчас не используются, это предательство», – говорит он.

По его словам, по Донецкому региону видно, что выделенные дополнительно средства используются для улучшения инфраструктуры, а по Луганскому – нет. В частности, в Луганской области в ужасном состоянии дороги и промышленность, именно им должен был уделять внимание министр МинВОТ Вадим Черныш, считает нардеп.

«Проехался бы по всей Луганской области – посмотрел на руины Лисичанской соды, какие предприятия стоят и до сих пор принадлежат РФ, российским олигархам, на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, на "Азот", который практически в коллапсе», – сказал Шахов.

Народный депутат добавил, что для возвращения Донбасса украинские власти должны, прежде всего, показать людям экономическую стабильность в регионе. «Мы должны показать, что в нашем государстве что-то отстраивается и даются рабочие места», – заявил он.

Как сообщалось ранее, по словам экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты в 2014 году у властей региона был план и были деньги на восстановление Донбасса. В частности, на восстановление поврежденных объектов Германия выделила Украине 560 млн евро, которые до сих пор не использованы.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления субвенций для поддержки территорий, пострадавших от конфликта на Донбассе. Главным распорядителем субвенций из госбюджета определено Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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