На Донетчине восстанавливают электроснабжение для 22 тыс. абонентов, – Жебривский. Новости

Более 22 тыс. абонентов на юге Донетчины остались без электричества. Аварийно-восстановительные бригады работают по всем направлениям, к концу дня электричество обещают вернуть. Об этом сегодня, 13 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«22 тыс. 950 абонентов остались без электричества из-за непогоды, которая захватила юг Донецкой области. Налипание мокрого снега на проводах электросети привело к порыву, и как следствие – отключение 17 тыс. 840 абонентов в Мариуполе, 2 тыс. 385 в 10 поселках Мангушского района, 2 тыс. – в Талаковке и 725 – в Чермалыке», – сообщил губернатор.

«Как доложил мой заместитель Виктор Ремский, который занимается вопросами координации действий всех служб по ликвидации последствий этого происшествия, сейчас по всем направлениям работают аварийно-восстановительные бригады. Обещают к концу дня вернуть электричество во все пока обесточенные дома», – добавил он.