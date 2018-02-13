Закон о Донбассе противоречит вопросу амнистии по «Минску», – мнение. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» противоречит Минским соглашениям, в частности в вопросе амнистии для участников событий на Донбассе. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

«Если посмотрим на пункты данного закона, то в Минских договоренностях говорят о необходимости принятия закона об амнистии, а данный закон говорит обо всех, кто сотрудничает с оккупационной администрацией, что они все являются уголовными преступниками. Уже диссонанс», – говорит он.

Политолог также отметил, что в законе №7163 нет упоминаний о Минских договоренностях. «На сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 20-х числах января даже специально голосовалась резолюция, поправка Вадима Новинского, в которой указывалось, что необходимо привести этот закон в соответствие с Минскими договоренностями», – сказал Бондаренко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 13 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.

Напомним, в принятый закон №7163 вернули упоминание о Минском протоколе и Минском меморандуме, которое было в изначальной редакции автора законопроекта – президента Украины Петра Порошенко. Однако итоговый документ с учетом всех поправок до сих пор не опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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