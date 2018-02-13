На Донетчине и Луганщине – новые случаи африканской чумы свиней. Новости

На Донетчине и Луганщине были обнаружены трупы диких кабанов. Согласно результатам исследований, животные погибли от африканской чумы свиней. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области, на территории охотничьего угодья в Великоновоселковском районе были обнаружены 3 трупа диких кабанов. Кроме того, согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Троицком районе Луганской области были обнаружены 7 трупов диких кабанов.

При исследовании отобранных проб биоматериала из Донецкой и Луганской областей в Днепропетровской региональной государственной лаборатории ветеринарной медицины был выявлен вирус АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Великоновоселковской и Троицкой районных государственных администрациях. Решениями комиссий утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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