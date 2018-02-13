Сводка из зоны АТО за 12 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – были ранены. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское противник несколько раз в течение суток вел огонь по опорным пунктам сил АТО из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Попасной противник применил минометы калибром 82 мм. Из гранатометов различных видов противник обстреливал украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении в вечернее время противник применил минометы калибром 120 мм и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, что на Приазовье, а по украинским позициям неподалеку Опытного незаконные вооруженные формирования стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 173 единицы. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП, БТР, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Под обстрелы попали районы 7-ми прифронтовых населенных пунктов, в том числе обстреляны северная и западная окраины Донецка, Докучаевск, поселки в пригородах Горловки».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции ЛНР. Под обстрел попал район поселка Калиново-Борщеватое. Огонь велся из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия».