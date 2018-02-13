Восстановление Донбасса будет за счет трех источников финансирования, – Гримчак. Новости

Восстановление разрушенного на неподконтрольной территории Донбасса будет происходить из трех источников финансирования. Об этом на ток-шоу «Народ против» в эфире телеканала «Zik» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Первый – это внешний, международная гуманитарная помощь. Мы сегодня договариваемся, что нам ее будут выделять. Второй – это инвестиции. На прошлой неделе мы впервые договорились о 150 млн долл. инвестиций в Луганскую область, и мы считаем, что это большой успех, потому что это прифронтовая воюющая область. Это новые рабочие места и это сейчас очень нужно. И третий – это бюджет Украины, который мы все вместе наполняем», – сказал он.

Заместитель министра МинВОТ добавил, что, по данным ООН, от 60% до 80% переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс. «Для тех, кто будет возвращаться, это будет, наверное, не восстановление, а строительство нового Донбасса, надо так говорить», – отметил Гримчак.

Как сообщалось ранее, по словам Юрия Гримчака, на сегодняшний день денег на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц в Украине нет.

Напомним, в 2018 году Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления субвенций для поддержки территорий, пострадавших от конфликта на Донбассе. Главным распорядителем субвенций из госбюджета определено Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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