У нас нет двух агрессий России: в Крыму и на Донбассе, – Гримчак. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» определяет несколько стратегических положений для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Этим законом фактически урегулирован такой вопрос, как начало агрессии Российской Федерации. Он признан в двух законах. Первый закон – это в апреле 2014 года об оккупации Крыма, где дата агрессии была названа 20 февраля 2014 года. Тут [в законе №7163] есть отсылочная норма, которой мы, как государство, говорим, что нет двух агрессий РФ. Есть одна агрессия – она началась 20 февраля, сначала в Крыму, потом на территории ОРДЛО*», – говорит он.

По его словам, закон о реинтеграции Донбасса также даст украинским дипломатам дополнительные преимущества. «В свете того, что сейчас ведутся отдельные переговоры о том, что возможно будут миротворцы на Донбассе, это даст возможность нашим дипломатам отстаивать точку зрения, что мы не можем в качестве миротворческих подразделений ни российские военные подразделения, ни союзников Российской Федерации», – сказал Гримчак.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 13 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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