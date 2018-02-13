Посол Японии осмотрел восстановленные в прифронтовом поселке дома (Фото). Политика

12 февраля в рамках визита в Донецкую область чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми, делегация представительства Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине совместно с заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации Игорем Стокозом посетили поселок городского типа Курдюмовка на линии соприкосновения (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В ходе визита делегация осмотрела частные жилые дома, которые были восстановлены Агентством ООН по делам беженцев при финансовой поддержке правительства Японии и других международных доноров в рамках проекта УВКБ ООН по проведению в 2017 году ремонтов жилых домов вдоль линии разграничения, пострадавших в результате конфликта.

В 2017 году УВКБ ООН реализовывала в Донецкой области программу ремонта и реконструкции жилья, поврежденного или разрушенного в результате конфликта на востоке Украины. Программа была успешно воплощена при финансовой поддержке многих стран-доноров. Помощь в размере 325 тыс. долл. была предоставлена правительством Японии.

Наибольший объем ремонтных работ был проведен в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, в частности в поселке Курдюмовка, подчиненном Торецкому городскому совету. Здесь были отремонтированы 35 частных домов, и еще 2 – полностью реконструированы.