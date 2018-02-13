Закон о реинтеграции Донбасса не идеален, но стратегический, – Гримчак. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» не идеален для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и под него будут приняты другие законодательные акты. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.

«Не существует, наверное, идеальных законов. Я думаю, что [закон №7163] будет работать, но мне кажется, что это стратегический закон, а подзаконные акты нуждаются в решениях Кабинета министров, возможно Совета нацбезопасности, других органов, которые будут отвечать за выполнение этого закона», – говорит он.

По его словам, главное новшество в законе №7163 – это создание Единого оперативного штаба, который будет полностью командовать всеми вооруженными подразделениями на Донбассе. «Это будет более эффективное управление вооруженными силами, потому что у нас сейчас официально руководит антитеррористический штаб, а это будет штаб чисто военный, и это намного лучше», – сказал Гримчак.

Заместитель министра МинВОТ также считает, что закон №7163 определяет несколько стратегических положений для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, в частности, дату начала российской агрессии.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 13 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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