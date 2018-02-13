Альтернативы переговорной площадке по Донбассу в Минске нет, – Лукашенко. Новости

Альтернативы переговорной площадке в Минске для урегулирования конфликта на востоке Украины на сегодняшний день не существует. Об этом сегодня, 13 февраля, на заседании Совета безопасности Беларуси рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

«По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч», – отметил Лукашенко.

«Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует», – добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Позже Климкин отреагировал на предложение изменить место проведения переговоров по Донбассу.

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