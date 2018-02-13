Новый закон о Донбассе выгоден тем, кто зарабатывает на войне, – политолог. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» выгоден тем, кто зарабатывает на вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

«На самом деле он только ставит палки в колеса данному процессу. Главные заказчики этого закона – это те, кто привык просто зарабатывать на войне. Сегодня у нас создана небольшая прослойка, но достаточно влиятельная прослойка людей, которые понимают, что каждый день продолжения войны приносит им новые дивиденды», – говорит он.

Политолог акцентировал важный момент о продолжительности вооруженного конфликта на Донбассе. «9 января была достаточно интересная дата – это 1418 дней, как началась война. 1418 дней длилась та война, которую принято называть Великой Отечественной войной. Мы уже превысили тот лимит, который был отведен историей в 1941-1945 годах. У нас война уже длится дольше», – сказал Бондаренко.

Он считает, что война на Донбассе выгодна многим. «Выгодно, очевидно, с двух сторон. Получатели выгоды сидят, как в Киеве, так и в Москве, в Донецке и Луганске, в Вашингтоне. Понятно, что кому – война, кому – мать родная. Через линию фронта проходит контрабанда, проходят грузы наркотиков, проходят много людей, которые оставляют взятки на блокпоста. Понятно, что поборы существуют», – добавил политолог.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность его подписания, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П, но 6 февраля подписание закона было разблокировано. 8 февраля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон №7163 и его передали на подпись президенту Украины, который обещал подписать документ, как только получит из парламента. По состоянию на 13 февраля, закон №7163 еще не подписан президентом Украины.

В свою очередь в «ДНР» заявили, что расценят подписание закона №7163 президентом Украины Петром Порошенко как конец переговорного процесса в Минске, аналогичная реакция на этот закон была у представителей России в Трехсторонней контактной группы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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