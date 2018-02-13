Минус миллион: Переселенцы не будут выбирать президента Украины в 2019 году. Новости

На ближайших выборах президента Украины один миллион переселенцев не сможет принять участие в голосовании. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко.

«Внутренней политической воли на такие изменения нет. И это вызывает глубокое беспокойство. Это свидетельствует о состоянии уровня права в Украине. Это должно быть изменено, и мы должны добиваться всех способов влияния и давления на нашу власть для того, чтобы вернуть право голоса», – подчеркнул Павличенко.

По его мнению, изменить ситуацию к лучшему можно будет только с помощью международного давления. «Если не будет серьезного международного давления, если это не будет поставлено в зависимость от других международных условий, допустим предоставления траншей, переговоров с ключевыми мировыми игроками, я думаю, что ситуация к лучшему не изменится», – считает правозащитник.

Юристы порекомендовали правительству Украины ускорить процесс рассмотрения необходимых для этого изменений в законодательстве, чтобы устранить сложившуюся на сегодня дискриминацию. «Есть четкая рекомендация, во-первых, обеспечить на законодательном уровне ненарушение права этой категории граждан Украины. То есть, избегать дискриминационного подхода, который на сегодня возникает в результате лишения их права голоса. И второе – имплементировать законодательные инициативы, которые на сегодня уже в парламенте зарегистрированы, но они не имею реального, нормального продвижения. А стоило бы их закрепить на практике, чтобы это не приводило к лишению права голоса большого количества, а это более одного миллиона человек, во время проведения и местных, и национальных выборов», – резюмировал Павличенко.

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