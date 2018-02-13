На Луганщине произошло ДТП с участием авто патрульной полиции (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП с участием авто патрульной полиции. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Авария произошла на пересечении улиц Студенческой и Богдана Хмельницкого.
«Только что произошла авария на перекрестке возле больницы. Полицейский патруль не пропустил автомобиль, который ехал по главной», – написал автор поста.
Очевидцы пишут, что в автомобиле, который столкнулся с полицейской машиной, был ребенок:
- Миша: «Там мой ребенок ехал!».
Также в соцсетях говорят о том, что полицейские авто часто попадают в аварии:
- Саша: «Полицейским не привыкать бить свои машины»;
- Nas: «Больница виновата»;
- Tope: «Выполняют план по ушатыванию "Приусов"».
Также местные жители пишут, что это аварийно-опасный участок:
- Мариша: «На том перекрестке все время происходят аварии»;
- Оксаночка: «Я вообще не пойму, если столько аварий на этом перекрестке, почему там нет светофора?».
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