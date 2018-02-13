На Луганщине произошло ДТП с участием авто патрульной полиции (Фото). Новости

На Луганщине произошло ДТП с участием авто патрульной полиции (Фото)

13.02.18 15:39dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП с участием авто патрульной полиции. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Студенческой и Богдана Хмельницкого. 

«Только что произошла авария на перекрестке возле больницы. Полицейский патруль не пропустил автомобиль, который ехал по главной», – написал автор поста.

Очевидцы пишут, что в автомобиле, который столкнулся с полицейской машиной, был ребенок:

  • Миша: «Там мой ребенок ехал!».

Также в соцсетях говорят о том, что полицейские авто часто попадают в аварии:

  • Саша: «Полицейским не привыкать бить свои машины»;
  • Nas: «Больница виновата»;
  • Tope: «Выполняют план по ушатыванию "Приусов"».

Также местные жители пишут, что это аварийно-опасный участок:

  • Мариша: «На том перекрестке все время происходят аварии»;
  • Оксаночка: «Я вообще не пойму, если столько аварий на этом перекрестке, почему там нет светофора?».

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