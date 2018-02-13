На Луганщине произошло ДТП с участием авто патрульной полиции (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП с участием авто патрульной полиции. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария произошла на пересечении улиц Студенческой и Богдана Хмельницкого.

«Только что произошла авария на перекрестке возле больницы. Полицейский патруль не пропустил автомобиль, который ехал по главной», – написал автор поста.

Очевидцы пишут, что в автомобиле, который столкнулся с полицейской машиной, был ребенок:

Миша: «Там мой ребенок ехал!».

Также в соцсетях говорят о том, что полицейские авто часто попадают в аварии:

Саша: «Полицейским не привыкать бить свои машины»;

Nas: «Больница виновата»;

Tope: «Выполняют план по ушатыванию "Приусов"».

Также местные жители пишут, что это аварийно-опасный участок:

Мариша: «На том перекрестке все время происходят аварии»;

Оксаночка: «Я вообще не пойму, если столько аварий на этом перекрестке, почему там нет светофора?».

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