Честные выборы в 2019 году под вопросом, – правозащитники . Новости

Прогнозы экспертов относительно безопасности и отсутствия нарушений в ходе предстоящих выборов президента Украины, которые должны состояться в 2019 году, довольно пессимистичные. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Украинской Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко.

К такому выводу правозащитники пришли после анализа избирательного процесса во время трех последних кампаний.

По словам Павличенко, избирательная кампания в Украине никогда не проходила стерильно. События 2014-2015 годов дали больше возможностей для махинаций, ввиду ухудшения ситуации с безопасностью во всей стране. «Имели место и отдельные факты, когда осуществлялась ненадлежащая агитация, происходили попытки влияния на непосредственно участников, которые занимались подсчетом голосов, проведением, организацией выборов. Срыв выборов, силовое давление. Эти все случаи подтверждены результатами непосредственного опроса участников тех событий и свидетелей. Эти факты показывают общую картину: какой был масштаб нарушений и какие были, так скажем "обычные" для избирательного процесса нарушения, так как у нас не всегда происходит все в чистом, стерильном виде, и какие были случаи, спровоцированные конфликтом на востоке Украины», – рассказывает правозащитник.

Что касается предстоящих выборов президента Украины в 2019 году, то, по мнению юристов, вопрос безопасности будет открытым, но не таким острым, каким он был в 2014-2015 годах. Прогнозировать же разные «нерегулярности» проведения выборов, будь то вбрасывания или другие манипуляции, как подкуп избирателей и покупка голосов, по словам эксперта, довольно сложно. Это зависит, непосредственно, от состояния территории, где проводятся выборы, зависимости или независимости избирателей.

«Но я могу сказать, что большого оптимизма нет, поскольку даже на досрочных выборах, которые проходили в отдельных избирательных округах, например, в Чернигове, история с Корбаном была два года назад, и в других городах. Видно было, что такие манипулятивные технологии работают, они предлагаются и находят тех, на кого они направлены. К сожалению, это есть. Избиратель должен быть независимым, таким, который не поддается такому влиянию и к этому надо идти», – подытожил Павличенко.

Как сообщалось ранее, также правозащитники обеспокоены, что около миллиона переселенцев не смогут принять участие в голосовании на выборах президента Украины в 2019 году.

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