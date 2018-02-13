Покупайте карточки «Феникс», – Захарченко о ситуации с Vodafone. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко утверждает, что Vodafone должен оплачивать электроэнергию в «бюджет республики». Также он заявляет, что в «ДНР» не были готовы к отключению связи и советует населению покупать карточки местного мобильного оператора «Феникс». Об этом Захарченко заявил во время пресс-конференции, опубликованной в интернете.

В отсутствии связи он обвиняет украинскую сторону. «И еще момент: не мы же отключили связь. Если бы мы отключали связь, мы были бы к этому готовы», – утверждает Захарченко.

По его словам, отключение мобильной связи стало для «власти» неожиданностью, при этом для улучшения работы оператора «Феникс» каждый день ставится по 2 вышки. «Раньше это было 3 вышки в месяц», – уверяет он.

Также, по словам «главы ДНР», в «республике» рассчитывали на продажи сим-карт «Феникса» в количестве 5 тыс. в месяц, но сейчас продажи карточек – 18-20 тыс. ежедневно.

Захарченко считает, что сложившаяся ситуация позволила потребовать с украинского мобильного оператора оплату за электроэнергию, которой «ДНР» якобы бесплатно обеспечивала Vodafone. «И еще. Это отключение позволило сказать "Водафону": "Мы не можем бесплатно давать вам электроэнергию. Вы должны здесь платить налоги". Мы до самого последнего момента бесплатно обеспечивали электроэнергией Vodafone, чтобы была связь», – уверяет он.

Vodafone же, как утверждает «глава ДНР», собирал деньги, которые не попадали в «бюджет ДНР». «То есть, деньги уходили на территорию Украины», – считает Захарченко.

В то же время, Захарченко заявил, что «все понимали, что это (отключение – ред.) рано или поздно произойдет». «Хочу обратиться к населению: покупайте карточки "Феникса". Связь будет хорошая», – пообещал он.

Напомним, с 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».

Ранее сообщалось, что представители «ДНР» ведут переговоры с РФ о предоставлении роуминга.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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