Минские соглашения прекратили наступательные операции на Донбассе, – эксперт. Новости

Минские договоренности, подписанные в феврале 2015 года, возникли на фоне активных боевых действий в Дебальцево, достижения определенных целей и при серьезном давлении международных партнеров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции «Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?» рассказал директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов (на фото).

«Минские соглашения начались как фактор отвлечения внимания при неурегулированных этих трех условий. Когда подписывались Минские соглашения, президент Путин ждал взятия Дебальцево, была записана дата прекращения огня 15 февраля, а бои в Дебальцево закончились 18-19 февраля. То есть Минские соглашения были сорваны еще в момент их подписания, поскольку стороны не прекратили военные действия», – говорит он.

По его словам, с самого подписания Минских соглашений был ряд моментов, которые испортили процесс реализации этих договоренностей, что впоследствии отразилось на ходе их выполнения. «Пошли задержки, пошел торг, пошла задержка позиций отдельных сторон. На сегодня мы видим, что Минские соглашения сыграли роль, как элемент давления на прекращение больших наступательных операций. Больших наступательных операций в течение этих трех лет не было», – сказал Толстов.

Он добавил, что попытка использовать Минские соглашения в качестве элемента давления на какую-то одну из сторон не увенчалась успехом и не открыла перспективу к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. «Поэтому сегодня мы находимся в состоянии полузамороженного конфликта, с другой стороны – ни одна из сторон не видит для себя обязательств выполнять что-либо существенное, начиная с полного прекращения огня, разведения сил сторон и создания зоны безопасности минимум в 100 км», – считает политолог.

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