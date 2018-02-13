«Нормандский формат» не помог политическому урегулированию конфликта на Донбассе, – политолог. Новости

Говорить о политической части Минских соглашений крайне сложно, пока не будет выполнен их первый и главный пункт. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции «Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?» рассказал директор института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

«Было много записано того, что могло бы содействовать политическому урегулированию конфликта, но на сегодняшний день о политическом урегулировании конфликта речи, по сути, нет. Мы видим, что в этом смысле Минские соглашения не стали "дорожной картой" для развития политического процесса», – говорит он.

По его словам, продление Комплекса мер Минских договоренностей на каждый последующий год не привело к тому, что у сторон появилась заинтересованность действовать в отношении политического урегулирования конфликта на Донбассе.

«В Минских соглашениях есть пункт о том, что "нормандский формат" станет координационным механизмом, который должен облегчить и способствовать этому процессу, но и в рамках "нормандского формата" на сегодняшний день нет согласованного плана, который бы обеспечил переход к политическому урегулированию», – продолжил Толстов.

Он добавил, что стороны конфликта перекидывают друг на друга ответственность за выполнение Минских договоренностей. «Каждая из сторон видит для себя аргументы говорить, что другая сторона не способствовала политическому урегулированию, но стартовый пакет Минских договоренностей – это полное прекращение огня. До тех пор, пока не будет обеспечен этот первый и основополагающий пункт, говорить о дальнейшей реализации этого соглашения крайне сложно», – сказал политолог.

Как сообщалось ранее, по мнению Сергея Толстого, Минские соглашения сыграли главную роль – на три года прекратили большие наступательные операции на Донбассе.

Читайте также: