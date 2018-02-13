Большинство украинских политиков нацелены на хорватский сценарий по Донбассу, – эксперт. Новости

Комплекс мер является вторичным документом Минских соглашений, результативнее его может стать договоренность по Донбассу между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым или прямые переговоры украинских властей с представителями «ДНР» и «ЛНР», а не хорватский сценарий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции «Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?» рассказал политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Американцы не высказываются о неэффективности Минского процесса и "нормандского формата", но предлагают свои вещи, которые предлагает господин Волкер по своим каналам, и которые при определенных обстоятельствах могут оказаться результативнее, чем сам Комплекс мер, если они сдвинут с места и запустят в практическую плоскость идею о миротворцах на Донбассе», – говорит он.

По его словам, и Украина, и Россия, и страны Запада однозначны в своей оценке Минских соглашений и Комплекса мер.

«Дипломатическая оценка – не достаточно эффективны, но альтернативы им нет. Соответственно, когда немцы определятся с правительством и министром иностранных дел, Германия вместе с Францией могут предпринять какие-то усилия по их активизации, но пока работают Волкер-Сурков – это будет проблематично», – продолжил Рудяков.

Политолог отметил, что самая заинтересованная сторона в переговорах по Донбассу – Украина, и украинским властям следовало бы рассмотреть возможность прямого диалога с представителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Может быть нам нужно было бы предпринять попытки установления диалога с этими сепаратистами, террористами, теперь кто они у нас – оккупанты или представители оккупационной администрации. Но это же наши граждане, и может вместо того, чтобы клеймить от имени ведомства русских, может быть тут могло бы сработать, но мы на это не обращаем внимания», – сказал он.

Рудяков добавил, что большинство украинских политиков нацелены на реализацию хорватского сценария на Донбассе. «Мы от этого отказываемся, потому что у нас на уровне государственных структур и персоналий существует вера в то, что мы хорватский сценарий в той или иной форме реализуем и будет победа. И в общественном мнении у нас 90% скажут, что Минские соглашения – это плохо. У нас этот тезис навязывается в общественном сознании, хотя это совсем не так», – считает эксперт.