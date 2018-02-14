В Луганске на месте взорванной БМД установили новую (Фото). Новости

В неподконтрольном Луганске на постаменте возле Украинского музыкально-драматического театра установили боевую машину десанта (БМД). Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Предыдущая БМД была взорвана, как утверждают в «ЛНР», украинской диверсионно-разведывательной группой.
«На месте взорванной осенью прошлого года БМД установили новую», – пишет автор поста.
Жители Луганска с иронией обсуждают, откуда в «ЛНР» военная техника:
- Вадим: «Вот скажите мне, откуда у вас столько новой боевой техники? В шахтах нашли? У украинцев отжали? Или с помощью куска угля и наковальни сделали?»;
- Евгений: «3D-принтер»;
- Panzer: «Видимо в республике хорошо работает военно-промышленный комплекс».
- Алексей: «Можно хоть каждую неделю их менять, в шахтах еще дофига».
Также луганчане обсуждают дальнейшую судьбу БМД:
- Panzer: «Опять взорвут»;
- Анастасия: «Теперь уже – с кучей камер наблюдения. Так что теперь "народным мстителям" лучше к нему близко не подходить».
Некоторые луганчане считают, что «властям» лучше заняться другими проблемами, чем установкой памятников:
- Владимир: «Где памятник Колывану (Плотницкому)? Человек работал 3 года на износ, ушел по состоянию здоровья, ранения, контузия. Отдал здоровье во благо народа – и такое неуважение, позор!»;
- Игорь: «Больше делать нечего республике».
Напомним, что в «ЛНР» подозревают в подрыве памятника на улице Оборонной в центре Луганска, который произошел 18 сентября, членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
Как сообщалось ранее, 18 сентября в центральной части Луганска произошел взрыв. Позже стало известно, что боевая машина десанта (БМД), которую установили в 2015 году на постаменте возле Украинского музыкально-драматического театра, полностью демонтирована.
Отметим, что в течение месяца этот подрыв памятника в «ЛНР» стал третьим. Так, в ночь на 1 августа в центре Луганска взрывом практически полностью был уничтожен памятник «защитникам республики». А 2 августа в Червонопартизанске (Свердловский р-н, Луганская обл.) взорвали памятник «ополченцам», были ранены 5 человек.
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