Пинг-понг на судьбах людей: Политолог о Минских договоренностях. Новости

Президент Украины Петр Порошенко своим заявлением, сделанным в ходе своего визита в Вену (Австрия), фактически перечеркнул Минские соглашения, заявив о функциях миротворцев на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции «Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?» заявил политолог, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Мы на уровне государства, в принципе, отличники. Мы приняли закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО*, мы приняли закон об амнистии, хотя в нем наполнение совершенно не то, что предусмотрено Минскими соглашениями – отчетность у нас исправная. Мы можем говорить, что мы что-то делаем по политической части», – говорит он.

По его словам, политики должны думать о том, что помимо политических вопросов придется еще много лет после установления мира решать гуманитарные вопросы на Донбассе, о которых за дебатами совсем забыли.

«Мы играем с Россией в этот пинг-понг на судьбах людей. Мы говорим – сначала безопасность делайте, они говорят – сначала политику вы делайте. А есть еще гуманитарные пункты, которые несмотря на то, что что-то делается, на Донбассе не первый год то, что ООН называет гуманитарной катастрофой», – продолжает Рудяков.

Политолог отметил, что приблизить урегулирование конфликта на Донбассе может миротворческая миссия ООН. «Если ее удастся запустить, тогда может быть пойдет какое-то оживление. Если сорвется эта идея, или тоже пойдет в долгий переговорный ящик, то мне кажется вероятнее всего идея миротворцев пойдет туда же, где сейчас Комплекс мер», – сказал он.

Рудяков отметил, что президент Украины Петр Порошенко своим заявлением в ходе визита в Вену фактически перечеркнул Минские соглашения. «Когда сказал, что миротворцы должны войти и обеспечить разведение тяжелого вооружения, прекращение боевых действий и разоружение сепаратистских вооруженных формирований – это то, что записано в Минских соглашениях, но в Комплексе мер есть еще 8 пунктов», – считает он.

Как сообщалось ранее, по мнению Павла Рудякова, Комплекс мер является вторичным документом Минских соглашений, результативнее его может стать договоренность по Донбассу между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым или прямые переговоры украинских властей с представителями «ДНР» и «ЛНР», а не хорватский сценарий.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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