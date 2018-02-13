Для голосования переселенцев за президента Украины есть процедура, но ею не пользуются, – Айвазовская. Новости

По результатам выборов в Украине в 2014-2015 годах и сейчас выделяются три основные проблемные точки. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о них сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала координатор политических и избирательных программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская (на фото).

Во-первых, это невозможность проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма. «Учитывая преграды, которые уже длятся более трех лет, с моей точки зрения, сейчас нет перспектив организовать избирательный процесс на неподконтрольных Украине территориях в соответствии с международными стандартами. А в соответствии с нормами законодательства Украины, организация и администрирование избирательного процесса не может в итоге администрироваться Центральной избирательной комиссией Украины и финансироваться из государственного бюджета через соответствующие субвенции местным бюджетам», – пояснила Айвазовская.

Второй блок вопросов – это реализация избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «Их избирательные и политические права должны быть реализованы. Если мы говорим о президентских выборах, то переселенцы имеют право голоса, однако через определенную процедуру – через временное изменение места голосования, изменения избирательного адреса. Эта процедура может быть реализована, однако, например, в 2014 году в ходе парламентских и президентских внеочередных выборов только лишь 120 тыс. избирателей в ходе кампаний обратились к этой процедуре. И понятно, что не все они являются именно переселенцами, зачастую это просто граждане, которые проживают не по месту своей регистрации», – продолжила координатор «Опоры».

Айвазовская акцентировала, что если по президентским выборам ситуация для переселенцев более-менее понятна, то на парламентских выборах ВПЛ могут голосовать только за 50% состава Верховной Рады – за списки партий. «А голосовать за парламентариев по мажоритарным округам они права не имеют, хотя проживают на этих территориях уже долгое время», – заключила она.

Координатор «Опоры» также уточнила, что для парламентских выборов по стране есть 198 округов, из них 27 округов находятся на временно неподконтрольной территории (Донбасс и Крым).

«Самый же дискриминационный вопрос на сегодня – не обеспечение прав ВПЛ на местных выборах. Также есть вопрос – насколько это право необходимо или нет, чтобы понимать, нужно ли разрабатывать определенную процедуру. Ряд правозащитных организаций в 2015 году и уже весной 2017 года [в Верховной Раде] зарегистрировали законопроекты (последний – № 6240), которые предусматривают форму реализации избирательных прав ВПЛ на местных выборах. И если Украина декларирует, что она – правовое государство, то она должна предложить альтернативные формы реализации избирательного права. И заявления, что голосование ВПЛ на местных выборах будет как-то не соответствовать нашим обязательствам в рамках Минского процесса, – думаю, это всего лишь политика, мы не должны отказываться от реализации прав человека. Потому что, с одной стороны, переселенцы должны иметь право голоса (например, в форме дистанционного голосования) на выборах в ОРДЛО, если бы эти выборы были бы организованы. Но с другой стороны, мы понимаем, что это наступит не скоро. И поэтому по состоянию на сегодня государство не должно оттягивать процесс и принять форму реализации прав переселенцев по голосованию на местных выборах», – сказала Айвазовская.

Как сообщалось ранее, также правозащитники обеспокоены, что около миллиона переселенцев не смогут принять участие в голосовании на выборах президента Украины в 2019 году.

Читайте также: