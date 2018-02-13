Украине не выгодно иметь в составе пророссийский анклав на Донбассе, – политолог. Новости

Украинские политики против возвращения Донбасса на условиях Минских соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции «Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?» заявил директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Украина обвиняет Россию, Россия, Донецк и Луганск обвиняют Украину. Вроде бы, все выглядит симметрично, поэтому не выполняются Минские соглашения. Я считаю, что симметрии нет. Прежде всего, потому что есть политическая позиция украинского истеблишмента, за исключением "Оппозиционного блока". Все остальные задекларировали свою позицию о непригодности Минских соглашений», – говорит он.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко не может заявить открыто о том, что Украине не интересно возвращение Донбасса на условиях Минских соглашений.
«Порошенко этого не может сказать, но косвенно дает понять, что они не в интересах Украины и все. Другая сторона ничего такого не говорит, и даже иногда ведет себя так, как будто заинтересована, я имею ввиду прежде всего Москву, в том, чтобы Донбасс был все-таки реинтегрирован, но реинтегрирован на условиях, прописанных в Комплексе мер», – продолжил Погребинский.
Он считает, что миротворческая миссия ООН возникла после того, как стороны поняли, что не могут своими усилиями прекратить боевые действия и постоянные обстрелы на Донбассе, а полное выполнение Минских соглашений не выгодно Украине. «Почему не выгодно? Ну, иметь внутри страны такой пророссийский анклав, который будет мутить воду, выступать против сближения с НАТО – это, конечно, сегодня противоречит интересам правящей верхушке», – сказал политолог.
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