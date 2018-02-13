Национальному парку «Святые Горы» – 21 год: Донецкая Швейцария в снегу (Фото). Новости

Сегодня, 13 февраля, национальный парк «Святые Горы» (Святогорск, Донецкая обл.) празднует 21-ю годовщину основания. Об этом сообщается на странице в Facebook Национального природного парка «Меотида».

«Сегодня наши коллеги из национального парка "Святые Горы" празднуют 21-ю годовщину его основания», – говорится в сообщении.

В «Меотиде» рассказали, что уникальность этого места всегда отмечали путешественники и ученые. «В мае, когда здесь все цветет и пышет полным расцветом жизненных сил, словно неслышные аккорды несутся от тысяч нежащихся здесь растений, от живописных скал и задумчивой реки. Они сливаются вместе с хором птичьих голосов в один торжественный гимн в честь вечной красоты природы, пробуждая созвучия в скрытых музыкальных струнах самого черствого человека. Для натуралиста – это один сплошной богатейший научный музей и сад, для подрастающих поколений – это одна живая школа, для художника – настоящая мастерская под открытым небом, для всякого вообще посетителя – это приют душевного отдыха и покоя. Житель современного города, с его напряженной сутолокой и гнетущей борьбой за существование изо дня в день, испытывает здесь непривычное чувство, что он вдруг вырван из тисков этой будничной лихорадочной жизни и стоит перед спокойно величавым лицом вечного, примиряющего и бодрящего начала», – писал в своей работе 1913 года известный ботаник-флорист Талиев.

Предлагаем к просмотру фотоподборку видов парка «Святые Горы» зимой от фотографа Михаила Полтавского, разместившего фото на своей странице в Facebook. «Из очень красивых мест на земле, где мне довелось побывать со своим другом фотоаппаратом за мою долгую, долгую жизнь, красивее уголка на земле я не нашел. И это "Святые Горы"», – отметил автор.

Национальный природный парк «Святые горы» расположен в северной части Донецкой области, в Славянском, Лиманском и Бахмутском районах.

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