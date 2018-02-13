На Донбассе вопрос проведения или не проведения выборов зависит от местных интересов, – аналитик. Новости

В 2015 году на подконтрольной Украине части Донбасса принятие решения о проведении или не проведении выборов имело излишний региональный характер, причем, вне зависимости от приближенности населенного пункта к линии разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявил аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

«Одна громада, которая расположена ближе к линии разграничения, – там проводятся выборы, другая громада существенно отдалена от линии разграничения – и избирательный процесс не проводится», – отметил Клюжев.

Эксперт связывает такое состояние дел с действием или бездействием органов местного самоуправления, которые были избраны во многих населенных пунктах зоны АТО еще в 2010 году, и на данный момент не везде по факту работают. «Где-то функционирование органов самоуправления 2010 года до нынешнего времени является результатом внутреннего межрегионального политического компромисса, где-то сыграли связи между областными и местными интересами той или иной громады. Где-то наоборот, отсутствие исключительно политической договоренности привело к тому или другому формату решений. Это неприемлемая ситуация, потому что политические факторы не должны влиять на избирательные процессы», – рассказал аналитик.

Данную точку зрения поддержала и координатор политических и избирательных программ Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Она подчеркнула, что в рамках избирательного права на подконтрольной Украине части Донбасса 2014 год был переходным – президентские и парламентские выборы организовывались в условиях, когда государство и институции были к этому не готовы, практики проведения таких выборов еще не было. «На базе СНБО были созданы дискуссионные платформы – как довести избирательную документацию до округов, как обеспечить безопасность членов комиссий и избирателей. Однако, из открытой информации ясно, что охранять членов избиркомов было некому – представители правоохранительных органов очень часто бездействовали, или вообще применяли действия, которые имеют признаки преступления», – сказала она.

В 2015 году была иная проблема, когда «серая зона», формально подконтрольная Украине, осталась просто без местных органов власти. «Не проведение выборов здесь – было политическим решением. И здесь было принято решение назначить военно-гражданские администрации. Но не Центральная избирательная комиссия, ни Верховная Рада не могла повлиять на процесс этих назначений. Но как факт – на этих территориях после 2015 года отсутствуют или бездействуют избранные органы власти», – констатировала Айвазовская.

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