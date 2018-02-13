Миротворческая миссия на Донбассе может обойтись в миллиард евро в год. Новости

Варианты с предложениями по миротворческой миссии на Донбассе будут еще долго детализироваться по целому ряду причин, связанных, в основном, с выборными процессами, как в европейском масштабе, так и украинском. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 февраля, в ходе пресс-конференции «Три года Минским соглашениям: когда ждать мира на Донбассе?» заявил политолог-международник Владимир Воля (на фото).

«По поводу перспектив (представления отчета по миротворческой миссии для Донбасса на Мюнхенской конференции 17 февраля – прим.), вот эта идея с миротворцами, которая появилась в августе-сентябре, она сейчас пришла к своему оптимальному варианту. То есть, если в сентябре, в принципе, можно было предположить, что не пройдет ни один из форматов минималистичных, которые предложила Россия в своем проекте резолюции для Совета безопасности ООН, это то, что на линии разграничения миротворцы выполняют некие охранные функции. Максималистический вариант – тот, на котором настаивала Украина и поддержали страны Запада, что размещение миротворцев на линии разграничения на неконтролируемом участке границы и на всей территории ОРДЛО*, то есть понятно уже было, что ни один из вариантов в чистом виде не подойдет, будет какой-то компромисс. И компромисс приблизительно так, как это произошло в 2016 году с так называемой формулой Штанмайера, хотя эта формула согласована была еще осенью 2015 года, просто она больше звучала осенью 2016 года в связи с подготовкой саммита Нормандской четверки, Берлинского саммита на высоком уровне. То есть фактически по тому же принципу произошло изменение формата, то есть предложений по поводу формата миротворческой миссии, которые были представлены Соединенными Штатами конкретно как результат миссии Волкера, поэтому и называют это формула Волкера, она может быть в двух смыслах рассмотрена. В узком смысле – это исключительно как формула для введения миротворческой миссии плюс дальше формула Штанмайера для проведения выборов, возвращения контроля над границей. Или же в более широком смысле можно говорить о том, что формула Волкера – это и формула Штанмайера и многое другое. Так вот, однозначно можно говорить о том, что эту формулу будут еще долго обсуждать, детализировать», – сказал Владимир Воля.

Он уточнил, что то, что в Дубае произошла встреча Волкера-Суркова, показывает лишь одно – что россияне готовы дальше обсуждать, видят в этом определенные позитивные моменты, с их точки зрения, но остается на самом деле очень большой объем работы, касающийся проработки тех же деталей. Что касается, допустим, как, с какими конкретно действиями, по выполнению политической части Минских соглашений согласовывать различные этапы расширения миротворческой миссии на Донбасс.

«Ну и самый главный вопрос, касающийся миротворческой миссии, это количество людей, количество средств, и кто эти средства, людей и технику выделит. Вот, кстати, Мюнхенская конференция, там готовится предоставить некий доклад. Сегодня я увидел уже некоторые детали, по оценкам натовских экспертов, самый максимальный вариант миссии, который оптимальный и который может быть – это 20 тысяч человек. Натовцы настаивают на том, что Украине нужен как раз для ОРДЛО максимум 20 тыс. человек, но не более. При этом приводятся некоторые расчеты на функционирование миротворческой миссии в составе 10 тыс. человек – в год 500 млн евро. То есть если 20 тысяч, то есть так, как хотели бы наши, то это выходит миллиард евро в год…», – заявил эксперт-международник.

По его мнению, в общем-то, можно говорить о том, что действительно, с одной стороны, произошел некоторый позитивный сдвиг, но это пока не прорыв. Он думает, что если где-то в марте-апреле встретятся Волкер и Сурков, то эта встреча и последующая, будут посвящены этому неспешному обсуждению деталей возможной миссии.

«Если говорить, насколько она реальна в этом году, то у меня больше пессимизма, чем оптимизма, тем более что, как и формула Штанмаейра, которая зашла в тупик в конце октября 2016 года, то есть через месяц после саммита должен был появиться какой-то согласованный проект дорожной карты по реализации Минских соглашений, но он по сей день не появился, и, судя по всему, та же судьба ожидает и эту формулу Волкера, в какую бы сторону она дальше не изменялась, независимо от детализации, по одной простой причине – что существует проблема в выполнении политической части. То есть пока наш парламент будет в том составе, и это не секрет ни для кого на Западе, то вряд ли стоит ожидать, что будут какие-то подвижки в выполнении политической части Минских соглашений, а значит, все остальное тоже становится заложником этой части. Поэтому, я думаю, что негласно, одновременно каждый со своим как бы смыслом, исходя из своих соображений, в декабре, возможно, приняли решение о том, чтобы взять паузу, и Соединенные Штаты, и Россия, то есть в такой масштабной реализации Минских соглашений взять паузу как минимум до конца 2019 года. Не знаю, что там у США, есть предположение по поводу возможной аргументации России, возможных смыслов, во-первых, изменяется, судя по тому, как ведет себя российское руководство, они готовы дальше играть с помощью Донбасса с Западом и с Украиной. Поэтому как минимум они готовы подождать, пока завершится эпопея с выборами с правительством в Германии, затем выборы в Италии в марте, которые существенным образом могут изменить ситуацию в ПАСЕ. Плюс в Европарламенте, плюс выборы в Венгрии, хотя с Венгрией не все так однозначно. Плюс в 2019 году, 20-е числа мая, выборы Европарламента, уже битва за Европарламент образца следующего года разворачивается. Поэтому тоже может измениться многое в вопросах санкций, кардинально не изменится, но тем не менее могут быть какие-то подвижки, которые Россия может считать для себя позитивными. Ну и, конечно, наши украинские выборы – выборы президента в конце мая, если другой срок каким-то образом не появится, и парламентские выборы в октябре. И вот тогда можно будет снова более серьезно говорить о том, что, да, реализация на тот момент будет. Я думаю, что детализированные проекты миротворческой миссии с формулами в разных вариантах могут появиться, просто останется попытаться сдвинуть с мертвой точки политическую часть», – резюмировал Владимир Воля.

Ранее сообщалось, что украинские политики против возвращения Донбасса на условиях Минских соглашений.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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