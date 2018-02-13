На Донетчине НВФ открыли огонь из тяжелой артиллерии. ВСУ оставляют за собой право ответа. Новости

В районе Светлодарской дуги (Донецкая обл.) незаконные вооруженные формирования (НВФ) применили артиллерию калибра 122 мм против сил АТО. Об этом говорится в заявлении штаба АТО, опубликованном сегодня, 13 февраля.

«Вероятно, по собственной инициативе командования 3 и 7 мотострелковых бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на ответ.