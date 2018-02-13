Похоронить на родине: Как перевезти усопшего на неподконтрольную территорию Донбасса. Новости

Похоронить на родине: Как перевезти усопшего на неподконтрольную территорию Донбасса

ДН

13.02.18 23:32dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Переселенцам из Донбасса среди множества сложностей, с которыми приходится регулярно сталкиваться из-за вынужденной смены места жительства, часто приходится решать еще одну деликатную проблему – доставить на неподконтрольную территорию умерших родственников, чтобы похоронить на малой родине. Данную тему сегодня, 13 февраля, переселенцы обсуждали в Faceboоk-группе «Донецкие Киевские».

«Человек умер в Киеве. Необходимо тело доставить в Донецк и там похоронить. Куда обращаться? Какие документы? Кто из транспортников может помочь? Цена вопроса?» – спрашивает один из участников группы.

Иные участники сообщества делятся собственным опытом:

  • Ольга: «В мае везли папу из Днепра.С собой была справка из больницы и свидетельство о смерти. Заплатила 5 000 грн»;
  • Елена: «В июле 2017 года цена была 20 000 грн с пешим переносом [через КПВВ]»;
  • Роман: «Свидетельство о смерти, сопровождение родственника с документами. На КПВВ пропустят без очереди. Никаких пеших переносов не надо»;
  • Надежда: «Справку из ЗАГСа о смерти, и везите куда хотите, иначе погранцы из Украины не выпустят»;
  • Лючио: «Из Киева, думаю, долларов 600 вложитесь, проблем никаких не будет при наличии пропуска».

При этом наиболее приемлемым вариантом называют кремацию на подконтрольной Украине территории с последующим перевозом через линию разграничения праха для дальнейшего захоронения на малой родине:

  • Валентина: «Мои знакомые умершего под Киевом родственника кремировали (не знаю, где), урну перевезли в сумке вместе со свидетельством о смерти, а там отпевали и хоронили»;
  • Татьяна: «У меня подруга погибла в ДТП в Одессе... мама из Горловки приезжала... кремация, а потом прах хоронили в Горловке»;
  • Сергей: «Тоже советую кремацию и перевезти прах, кремация стоит около 2000 грн вместе со всеми процедурами и урной»;
  • Lesya: «Кремация  выход из ситуации. Урну с прахом никто не трогал на блокпостах. Документы выдает сам крематорий. В октябре так везла бабушку. На кладбище Казачьем проблем с могилкой не было. Урна заклеивается в крематории. Весит 4 - 5 кг. К ней выдают тубус для перевозки».

Пользователи также сообщают контакты перевозчиков, которые, по их опыту, помогают решить эти вопросы.

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...