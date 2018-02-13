Похоронить на родине: Как перевезти усопшего на неподконтрольную территорию Донбасса. Новости

Переселенцам из Донбасса среди множества сложностей, с которыми приходится регулярно сталкиваться из-за вынужденной смены места жительства, часто приходится решать еще одну деликатную проблему – доставить на неподконтрольную территорию умерших родственников, чтобы похоронить на малой родине. Данную тему сегодня, 13 февраля, переселенцы обсуждали в Faceboоk-группе «Донецкие Киевские».

«Человек умер в Киеве. Необходимо тело доставить в Донецк и там похоронить. Куда обращаться? Какие документы? Кто из транспортников может помочь? Цена вопроса?» – спрашивает один из участников группы.

Иные участники сообщества делятся собственным опытом:

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При этом наиболее приемлемым вариантом называют кремацию на подконтрольной Украине территории с последующим перевозом через линию разграничения праха для дальнейшего захоронения на малой родине: