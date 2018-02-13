Похоронить на родине: Как перевезти усопшего на неподконтрольную территорию Донбасса. Новости

Переселенцам из Донбасса среди множества сложностей, с которыми приходится регулярно сталкиваться из-за вынужденной смены места жительства, часто приходится решать еще одну деликатную проблему – доставить на неподконтрольную территорию умерших родственников, чтобы похоронить на малой родине. Данную тему сегодня, 13 февраля, переселенцы обсуждали в Faceboоk-группе «Донецкие Киевские».
«Человек умер в Киеве. Необходимо тело доставить в Донецк и там похоронить. Куда обращаться? Какие документы? Кто из транспортников может помочь? Цена вопроса?» – спрашивает один из участников группы.
Иные участники сообщества делятся собственным опытом:
- Ольга: «В мае везли папу из Днепра.С собой была справка из больницы и свидетельство о смерти. Заплатила 5 000 грн»;
- Елена: «В июле 2017 года цена была 20 000 грн с пешим переносом [через КПВВ]»;
- Роман: «Свидетельство о смерти, сопровождение родственника с документами. На КПВВ пропустят без очереди. Никаких пеших переносов не надо»;
- Надежда: «Справку из ЗАГСа о смерти, и везите куда хотите, иначе погранцы из Украины не выпустят»;
- Лючио: «Из Киева, думаю, долларов 600 вложитесь, проблем никаких не будет при наличии пропуска».
При этом наиболее приемлемым вариантом называют кремацию на подконтрольной Украине территории с последующим перевозом через линию разграничения праха для дальнейшего захоронения на малой родине:
- Валентина: «Мои знакомые умершего под Киевом родственника кремировали (не знаю, где), урну перевезли в сумке вместе со свидетельством о смерти, а там отпевали и хоронили»;
- Татьяна: «У меня подруга погибла в ДТП в Одессе... мама из Горловки приезжала... кремация, а потом прах хоронили в Горловке»;
- Сергей: «Тоже советую кремацию и перевезти прах, кремация стоит около 2000 грн вместе со всеми процедурами и урной»;
- Lesya: «Кремация – выход из ситуации. Урну с прахом никто не трогал на блокпостах. Документы выдает сам крематорий. В октябре так везла бабушку. На кладбище Казачьем проблем с могилкой не было. Урна заклеивается в крематории. Весит 4 - 5 кг. К ней выдают тубус для перевозки».
Пользователи также сообщают контакты перевозчиков, которые, по их опыту, помогают решить эти вопросы.
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