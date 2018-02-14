Миротворцы получат доступ к границе: В России напомнили свои условия по Донбассу. Новости

Россия согласна допустить миротворческую миссию ООН к временно не контролируемому Украиной на Донбассе участку границы с РФ. Об этом говорится в докладе «Три года Минску-2: Между легкой заморозкой и трудным компромиссом», подготовленным «Центром политической конъюнктуры России».

В частности, в докладе дается нынешний срез ситуации вокруг проекта резолюции РФ, внесенный в Совет безопасности ООН, предполагающей введение охранной миссии ООН на Донбасс.

В докладе напоминается, что 11 сентября 2017 года состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, по итогам которого в российский проект резолюции были внесены изменения. Россия согласилась расширить мандат охранной миссии ООН на всю зону конфликта. Путин и Меркель договорились, что «обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ООНовцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с Минским комплексом мер».

«В том числе, это означает, что миссия ООН, сопровождая наблюдателей ОБСЕ, получит доступ к неподконтрольному Киеву участку российско-украинской границы. Таким образом, сохраняется соответствие с 9-ым пунктом Минских соглашений, согласно которому Украина должна вернуть контроль над границей после всеобъемлющего политического урегулирования, и одновременно обеспечивается постоянный мониторинг границы СММ ОБСЕ», – говорится в докладе.

Также отмечается, что в свою очередь, переговорщики от США предложили принципиально изменить мандат миссии, который обозначила Россия. «Вашингтон преждевременно воспринял инициативу Москвы как желание "выйти из конфликта", как уступку, которая является сигналом о готовности к дальнейшим уступкам. В результате между Россией и США возникло серьезное недопонимание относительно мотивов и целей друг друга, что затруднило переговоры в треке Сурков-Волкер», – констатируется в докладе.

По итогам переговоров 26 января в Дубае американская сторона сигнализировала о возможном компромиссе с Россией по мандату миссии ООН. «США выразили готовность рассмотреть предложения РФ по поэтапному размещению миссии ООН в увязке с шагами Киева по имплементации политического блока Минска-2. На следующей встрече планируется обсуждение того, как стороны видят процесс поэтапного развертывания миссии», – уточняется в докладе.

В целом же ключевые параметры российского проекта резолюции Совбеза ООН по миссии на Донбассе выглядят следующим образом:

предварительным условием размещения «голубых касок» является получение согласия со стороны Украины и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

на первоначальном этапе стороны конфликта должны согласовать и выполнить договоренность о разведении сил и средств от фактической линии соприкосновения;

в образовавшихся зонах разведения развертывается СММ ОБСЕ. После этого на линию соприкосновения вводится миссия ООН;

вместе с ОБСЕ «голубые каски» получают полный доступ ко всей зоне конфликта. Мониторинговая миссия имеет мандат на работу по обеим сторонам от фактической линии соприкосновения, включая российско-украинскую границу. Следовательно, полный доступ получает и охранная миссия ООН;

охранная миссия ООН представляет собой легковооруженную миссию. Ее задача – только обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, которые осуществляют круглосуточный мониторинг;

миссия ООН по охране СММ ОБСЕ координирует свои действия с Совместным центром по контролю и координации прекращения огня (СЦКК);

мандат миссии ограничен периодом в 6 месяцев.

Напомним, «Центр политической конъюнктуры России» – частная коммерческая компания, которую возглавляет политолог Алексей Чеснаков, приближенный к куратору «Л-ДНР» от Кремля Владиславу Суркову. «А что говорит Чеснаков – это означает, что говорит Владислав Сурков. Никогда Чесноков не скажет ничего, что не было бы согласовано с непосредственным куратором всего этого проекта Владиславом Сурковым», – отмечал экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

В российской прессе ЦПКР называется структурой, близкой к Администрации президента РФ.

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