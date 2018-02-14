Зрелище не для слабонервных: В «ДНР» произошло ДТП (Фото). Новости

В «ДНР» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Грузовой автомобиль столкнулся с легковым на трассе на Зугрэс 13 февраля вечером.
«ДТП на трассе Зугрэс», – написал автор поста.
Очевидцы 13 января пишут, что в ДТП погиб мужчина – водитель легкового авто:
- Эдик: «Проезжал час назад, все еще стоят так же – жуткое зрелище»;
- Дима: «Жалко пацанчика»;
- Alex: «200-й водила или повезло?»;
- Дима: «200-й»;
- Аня: «Мда... Тоже видели... Зрелище не для слабонервных».
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