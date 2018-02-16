Новый формат переговоров по Донбассу уже существует, – эксперт. Новости

Украине пора перестать говорить о сменах формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений и перейти к новому формату, который уже существует. Об этом в эфире «5 канала» рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Появление Минских соглашений было мертворожденным изначально, потому что тот механизм, который предложила Россия, неприемлем для нас. Сейчас надо говорить не о смене минского формата, а об окончании этой миссии, как проваленной. Вину за это несет Россия, поскольку ни одного пункта этих соглашений не выполнено», – говорит он.

По его словам, международное сообщество должно признать, что Минские соглашения не выполнены по вине России. «Она должна нести не просто ответственность, а должна быть объявлена виновницей этого срыва Минских соглашений, а дальше говорят, что другого формата нет. А дальше необходимо разрешать этот конфликт в рамках мандата миротворческой миссии – вот вам новый формат», – считает Сунгуровский.

Как сообщалось ранее, по мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, план экс-генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена по миротворческой миссии ООН на Донбассе представят на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля в Германии, а до этого он был согласован между главными геополитическими игроками – США и Россией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: