Блокада Донбасса принималась не ради какой-то выгоды, – Тука. Новости

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, призывая стороны конфликта отменить «внешнее управление» украинскими предприятиями на Донбассе и снять запрет на торговлю через линию соприкосновения, озвучивает такую же позицию, которую занимают украинские власти. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Плюсов никаких нет. Решение принималось не ради какой-то выгоды. Всем понятно, что и для той территории, которую контролирует центральная власть, и для оккупированной территории, это решение принесло только негативные последствия. Оно было принято, как реакция на действия "руководителей" ОРДЛО*, которые заявили о "национализации" украинских предприятий, как они потом переформатировали – "введение внешнего управления"», – говорит он.

Заместитель министра МинВОТ напомнил, для снятия блокады Донбасса в «ДНР» и «ЛНР» должны выполнить три условия – прекращение огня, освобождение украинских пленных и возвращение под украинскую юрисдикцию тех предприятий, на которых ввели «внешнее управление». «Заявление Сайдика абсолютно совпадает с позицией правительства… Мы с первых дней предупреждали о будущих негативных последствиях, наши предупреждения оправдались – мы несем убытки. Ситуация была прогнозирована», – сказал Тука.

Он добавил, что «национализацию» украинских предприятий спровоцировали незаконные действия народного депутата Украины Семена Семенченко и его сторонников на Донбассе. «Сначала Семенченко со своими сторонниками устроил беспорядки на линии соприкосновения, нарушая все нормы закона, как реакция на эти действия, спрогнозировано, была введена так называемая "национализация", и Совбез отреагировал на это. Там фактически не осталось украинских предприятий, на этом все и остановилось», – отметил замминистра МинВОТ.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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