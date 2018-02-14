Миротворцы не будут воевать за Украину на Донбассе, – Тука. Новости

Миротворческая миссия ООН на Донбассе возможна только при согласии всех участников вооруженного конфликта, но поддерживать чью либо сторону миротворцы не будут. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Миротворческие миссии идут исключительно при добровольном согласии всех участников конфликта. Если кто-то рассчитывает, что зайдут миротворческие силы и начнут, условно говоря, за нас воевать, то это не соответствует действительности – говорит он.

По его словам, прежде чем вводить где-либо миротворческую миссию ООН сначала на это должны предоставить согласие все участники конфликта. «Это фундамент введения миротворческой миссии. Поэтому я надеюсь, что прежде, чем будет сделан такой шаг, будет достигнуто принципиальное согласие в первую очередь России и во вторую – Украины», – продолжает Тука.

Он отметил, что ввод миротворческой миссии на Донбасс и ее состав обязательно согласовываются с Украиной: «Если мы не будем на это соглашаться, этого не будет. Я думаю, что ни у кого никаких иллюзий нет – Россия не добровольно соглашается на это, она принудительно соглашается на это».

Как сообщалось ранее, 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности ООН намерена представить отчет по решению вопроса ввода миротворческого контингента на Донбасс чиновникам, включая спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера. В отчете, в частности, рассматривается применение на Донбассе контингента в 20 тыс. военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО и 4 тыс. полицейских.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: