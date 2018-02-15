Минские соглашения – компромисс по войне, а не по миру, – политолог. Новости

Минские соглашения помогли остановить наступательные действия и активные боевые действия на Донбассе, потому что были выгодны всем сторонам переговоров, но в них не достигнут компромисс о мире. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев.

«Сейчас все понимают, что Минские соглашения – это компромисс по войне и отсутствие компромисса по миру. Компромисс по войне в каком смысле – никто не хотел большой войны, поэтому тут интересы совпали. Россия не могла развивать военный успех и военное наступление под Дебальцево, это было видно, что она уперлась в сопротивление и оборону украинской армии», – говорит он.

По его словам, западным партнерам Украины также не нужна была большая война на Донбассе. «На европейской территории они рассматривают этот конфликт, как какой-то ненормальный, аномальный для послевоенной Европы. Украине тоже не нужна большая война, потому что это чревато и жертвами, и дальнейшими потерями территорий. Поэтому компромисс – надо остановить войну. Вот Минские соглашения войну остановили, но мир не установили. Компромисса по миру нет», – считает Карасев.

Он добавил, что после подписания Минских соглашений Россия пыталась диктовать свои условия Украине, но у нее это не вышло. «Все время после Минских соглашений Россия говорила о "ДНР/ЛНР", но их в Минских соглашениях нет. Нет этих аббревиатур квазиреспублик и каких-то отдельных квазигосударственных образований», – сказал политолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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