Единственная площадка для мирных переговоров, – Захарченко о «Минске». Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко утверждает, что «Минск» не оправдал ожиданий, но на сегодня это единственная переговорная площадка. Об этом Захарченко заявил во время пресс-конференции, опубликованной в интернете.

По его словам, «"Минск" не оправдал ожиданий и надежд, возложенных на него». «Но на сегодняшний момент – это единственная площадка, где общаемся непосредственно мы с Украиной. Других площадок таких нет – считает «глава ДНР».

«В будущем, может быть, конечно, и появится какая-то альтернатива. Пути решения, на самом деле, предлагали разные, и формулы встреч меняли. Не важно, как это будет называться – Астана, Женева или еще какой город. Да тот же Минск – просто менять формат общения», – добавил он.

Захарченко утверждает, что для мирных переговоров «Минск» является «единственной площадкой».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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