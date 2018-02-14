Над чем сейчас работают переговорщики в Минске и «нормандская четверка» по Донбассу. Новости

В ходе переговоров политической подгруппы в Минске Россию и ее представителей формула Штайнмайера интересует как вырванный из контекста тезис о том, когда вступит в действие особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

«У нас есть закон, он принят, он пролонгирован. Там есть статья 10 часть 4, в ней большой перечень предусловий, но есть отдельная формула Штайнмайера, которая говорит, что в день выборов на временной основе вступает порядок, а после признания выборов – на постоянной… У меня есть большие сомнения, что после октября 2018 года закон удастся пролонгировать еще», – говорит она.

По ее словам, эксперты же «нормандского формата» встречаются чаще, чем участники переговоров в Минске. «А мы встречаемся дважды в месяц», – отмечает Айвазовская.

Кроме того, представители Украины в Минском процессе считают, что политические вопросы нужно рассматривать в комплексе, потому что они тесно связаны с вопросами безопасности, а провести выборы на Донбассе необходимо, но нужно определиться с условиями их проведения.

«Россия убеждена, что, может вырвать [интересующую ее часть] из контекста "дорожной карты", которая так и не подготовлена министрами иностранных дел "нормандской четверки", процесс по которой продолжается. Он также очень сложен. И, поверьте, то, что министры не встречаются на камеры, или это не освещается в новостях, это не означает, что работа не ведется на уровне заместителей, советников», – сказала Айвазовская.

Напомним, очередная встреча участников Трехсторонней контактной группы в Минске состоится сегодня, 14 февраля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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