Сводка из зоны АТО за 13 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в районе Светлодарской дуги противник применил артиллерийские установки калибром 122 мм по позициям сил АТО неподалеку Троицкого. Также, недалеко от прифронтового населенного пункта, противник неоднократно вел огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы у этого населенного пункта продолжались более 5-ти часов, незаконными вооруженными формированиями было выпущено около 150 снарядов и мин.

На подступах к Луганскому НВФ выпустили более 60 мин калибрами 120 мм и 82 мм. НВФ также вели обстрел из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки и Попасной НВФ вели огонь из минометов калибром 82 мм. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли вблизи Майорска, Зайцево и Станицы Луганской.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ДНР 92 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки ВС Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел попали районы 4-х прифронтовых населенных пунктов, под огнем оказались западная окраина Донецка, село Спартак в северном пригороде Донецка, Докучаевск и поселок Зайцево в пригороде Горловки. При обстрелах применялись АГС, вооружение БМП и БТР, минометы калибрами 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции ЛНР. Под обстрел попали районы поселков Калиново, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия».