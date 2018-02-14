В Донецке пьяный горожанин обокрал и сжег авто (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке за кражу и поджог автомобиля, которые произошли в Кировском районе города, задержан 24-летний ранее судимый мужчина. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР».

Отмечается, что дончанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломал автомобиль «ВАЗ-2104», выкрал оттуда несколько вещей, а транспорт поджог. «Залез, вытащил магнитофон, аккумулятор, зеркальце и колонку. Я подпалил тряпку, чтоб подсветить, а когда взял эти принадлежности, кинул тряпку, закрыл двери и ушел», – рассказал задержанный.

Мужчине грозит до 4-х лет тюрьмы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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