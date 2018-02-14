Заявляя о смене формата переговоров по Донбассу, политики забывают об одном, – Тука. Новости

Любые переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в других форматах переговоров, кроме Минского, без участия в них России бессмысленны, но это не значит, что нужно прекращать искать различные варианты. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Я очень много слышал разговоров о том, что надо менять формат, надо вернуться к Будапештскому меморандуму, нужно привлечь в "нормандский формат" американцев с британцами. Но все эти инициаторы всегда забывают об одном субъекте этих переговоров – Российской Федерации», – говорит он.

По его словам, сейчас любые переговоры по Донбассу без участия в них России бессмысленны. «Как бы мне это не не нравилось, но единственное условие эффективности – это присутствие России в этом диалоге. И если в Кремле заявили, что они не видят США в "нормандском формате", то на этой инициативе нужно взять как минимум паузу, если не точку поставить. То же касается и Будапештского формата – Россия категорически против этого, но это не означает, что надо прекратить попытки, нет», – считает Тука.

Как сообщалось ранее, согласно заявлению заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, участие США в «нормандском формате» не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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