Захарченко о поддержке молодых предпринимателей: За что им давать деньги?. Новости

В «ДНР» не будут оказывать поддержку молодым предпринимателям. Об этом заявил «глава ДНР» Александр Захарченко во время пресс-конференции, опубликованной в интернете.

Захарченко задали вопрос о поддержке предпринимателей, которые хотят развивать бизнес в селах. «"Готовы ли вы давать деньги молодым предпринимателям?" Мне доложило МВД, что бегали какие-то, опрашивали. Сразу сказал: арестовать мгновенно. Это попахивает аферизмом. Сегодня молодой предприниматель – завтра уже жулик», – утверждает Захарченко.

«За что давать деньги молодым предпринимателям? Дайте мне денег, я буду выращивать свиней. А что у тебя для этих свиней есть?», – считает «глава ДНР».

По его словам, нигде в мире деньги просто так никому не даются. В селе же, как считает Захарченко, основная задача – это работа, и за нее люди должны получать деньги. «Давайте не будем строить никаких замков и снимем розовые очки. Экономика находится в состоянии войны. Какая поддержка?», – заявил он.

По словам Захарченко, молодой предприниматель – это возраст 18-20 лет. «Ты сначала женись, создай семью, купи себе квартиру или, по крайней мере, обеспечь будущее какое-то минимальное своему ребенку, а потом думай», – уверяет он.

Захарченко пообещал оказывать поддержку только хозяйствам, имеющим материальную базу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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