Бойцы любят капучино и американо: В Марьинку из Киева приехала кофейня Veterano (Фото). Новости

Владелец киевских кофеен под брендом Veterano Coffee Владимир Шевченко организовал в Марьинке (Донецкая обл.), расположенной у линии разграничения, импровизированную кофейню, в которой угощает бойцов АТО ароматным напитком. Об этом передает корреспондент«Донецких новостей».

По признанию Владимир Шевченко – ветерана 2-го аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады – кофейным гурманом он был и до прихода в кофейный бизнес. «Во время службы в армии растворимый кофе вообще не пил, только заваривал молотый в чашке. Будучи в АТО, мне не хватало хорошего, вкусного эспрессо. В самой Авдеевке не было в магазинах даже самой простой жужжалки – дешевой автоматической кофеварки, которая стоит в каждом ларьке Киева, не говоря уже о профессиональной машине», – вспоминает Владимир.

Первое, что он побежал искать, когда бригаду вывели в пункт постоянной дислокации в Славянск, был кофе. «Нашел то, что меня устроило в одном из самых дорогих местных ресторанов на центральной площади. Когда в августе 2016 года открыл первую кофейню, гости начали подвешивать кофе, и я сразу понял, что хочу приехать на передок и побаловать ребят. Вот спустя почти два года появилась такая возможность», – констатировал представитель Ассоциации ветеранов Украины.

Владимир балует бойцов кофе блендом 80% арабики Бразилия Сантос и 20% робусты Вьетнам. По словам баристы, побратимы на позиции предпочитают капучино и американо.

Еще в юности Шевченко владел магазином по продаже строительной техники и оборудования. Кризис 2008 года заставил свернуть это дело, но мужчина не ушел из торговли. В армию Владимира призвали в 2015 году, после учебки в марте попал в АТО, в 95-ю аэромобильную бригаду. «Я попал на войну уже после того, как произошли события в Донецком аэропорту, когда наши прикрывали выход из Дебальцево. Три месяца в Авдеевке – вот и весь мой боевой опыт. Ежедневно были обстрелы, но штурмов, зачисток не было», – рассказал Владимир, который себя называет «окопным воином».

На гражданке он задался целью открыть свой ресторан. Для этого, кроме денег, нужно знать, как работают такого рода заведения, поэтому мужчина решил устроиться в одно из них. Когда искал подходящее место, случайно узнал о тренингах по мотивации, которые организовал ветеран АТО Леонид Остальцев. «Он взял меня на работу в свою Pizza Veterano. До этого я не умел готовить пиццу и другие блюда итальянской кухни, но потом стал неплохим пиццайолло. Помимо пиццы могу приготовить другие итальянские блюда: равиоли, фетуччини, болоньезе и другие», – поделился Владимир.

Проработав в пиццерии три месяца, он понял, насколько сложный ресторанный бизнес. Спустя время ветеран АТО открыл свою первую кофейню под торговой маркой Veterano Coffee. Для старта ему понадобилось пару десятков тысяч гривен, часть из которых взял в займы у знакомых.

Сейчас Владимир Шевченко владелец четырех кофеен в Киеве: проспект Академика Глушкова 13 и 31а (м. Теремки), улица Тарасовская, 2 (ориентир – ботанический сад имени Фомина) и на Контрактовой площади возле колеса обозрения. В перспективе бывший АТОшник планирует увеличить количество кофеен до десяти, а также приобрести ростер и начать свою обжарку кофе.

Стоит отметить, что 10% своего дохода Владимир перечисляет на помощь детям, родители которых погибли на войне. Кроме того, Шевченко предоставляет бизнес-консультации бывшим военным, решившим открыть собственное дело. За два года он проконсультировал более двухсот ребят, и только пятеро открыли свое дело.