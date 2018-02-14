Вопрос реванша: Почему украинская власть против возвращения Донбасса. Новости

Украинские власти не заинтересованы в том, чтобы неподконтрольный Донбасс вернулся под юрисдикцию Украины и его население принимало участие в ближайших выборах. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.
«Нынешняя ситуация на востоке Украины крайне выгодна для президента и его окружения, сколько бы он не говорил обратное. Донбасс плюс Крым, будем говорить максимально цинично, это потеря того электората, который бы голосовал на 99% против Порошенко. Это были бы голоса, которые отдавались за другого кандидата», – говорит он.
По его словам, затягивание процесса урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе очень выгодно украинским политикам. «Таким образом Порошенко решает вопрос реванша тех сил, которые в 2014 году были отстранены от власти. Второй момент – всегда можно оперировать к войне, как к некоему фактору. Почему все плохо в экономике – война, почему все плохо в социальной сфере – война, почему мы должны затянуть потуже пояса – так война же идет», – продолжает Бондаренко.
Политолог отметил, что война на Донбассе решает для тех людей, которые сейчас находятся при власти в Украине, многие проблемы. «Это идеальный вариант. Если бы не было войны, ее необходимо было бы придумать. В Киеве в высоких кабинетах просто не заинтересованы в том, чтобы, например, завтра вернулся Донбасс в состав Украины, и чтобы Донбасс принимал участие в ближайших выборах, потому что тогда нельзя спрогнозировать результаты этих выборов», – считает эксперт.
Как сообщалось ранее, по мнению Константина Бондаренко, война на Донбассе больше не внутреннее дело Украины и возможен внешний контроль, в частности, сценарий разрешения конфликта по примеру Боснии и Герцеговины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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