В Минске начались переговоры по Донбассу. Новости

В столице Белоруссии начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба МИД Беларуси в Twitter.

«Рабочие подгруппы приступают к переговорам в Минске накануне встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Эту же информацию дают и в «республиках».

В частности, в «ДНР» сообщают, что «подгруппа по безопасности приступила к переговорам в Минске. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».

В «ЛНР» сообщают, что «подгруппа по безопасности приступила к работе».

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