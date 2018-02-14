В 2017 году реальные зарплаты выросли на 19%, – Гройсман. Новости

В Украине в 2017 году реальный рост заработных плат составил 19%, что на 10% больше, чем в 2016 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета работы правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Экономический рост мы имеем только по двум кварталам на 2,3% ВВП. Сейчас ожидаем, что более 2% по результатам 2018 года мы будем иметь рост. Это значит, что мы увеличиваем производство украинского продукта, люди получат больше возможностей для трудоустройства, но и этого недостаточно», – говорит он.

Премьер-министр отметил, что цены растут, но при этом в 2017 году в Украине реальный рост заработной платы составил 19,1% в сравнении с 2016 годом, а в 2016 году рост составил 9%. «Я знаю, о чем сегодня думают все украинцы, что есть проблема цен. Да, люди правы, цены растут, и наша задача, чтобы доходы людей росли быстрее», – продолжил Гройсман.