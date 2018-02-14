Масштабное увеличение пенсий в Украине: кому и когда. Общество

В 2017 году увеличенные пенсии получили 9 млн граждан, а средний размер пенсии увеличился на 561 грн и составил 2447,95 грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Нам удалось реформировать пенсионную систему. Могут сказать – на много или мало мы подняли пенсии, но самое главное – мы открыли возможности для создание новой справедливой пенсионной системы. Миллионы украинцев уже получили повышенные пенсии», – говорит он.

Премьер-министр также анонсировал и пообещал дальнейшее увеличение пенсий. «В 2019 году произойдет еще одно широкомасштабное повышение пенсий, особенно для тех людей, которые имеют высокий стаж, но работали за "трудодни" – это сельские пенсионеры, это пенсионеры, которые работали в советское время и получали мизерную заработную плату, поэтому сегодня их пенсия невысокая», – сказал Гройсман.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Украине реальный рост заработной платы составил 19,1% в сравнении с 2016 годом, а в 2016 году – 9%.