Бремя для каждой семьи: Украина должна кредиторам 65 млрд долл.. Экономика

В 2017 году внешний долг Украины составил 65 млрд долл., а на его обслуживание уходят миллиарды гривен. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 февраля, в ходе отчета правительства за 2017 год на заседании Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодня мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки. Почему так произошло? Потому что не мы их брали, но наше задание – заработать деньги в бюджет и отдать эти долги», – говорит он.

По его словам, с 2007-го по 2013 год включительно Украина нарастила внешний долг с 14 млрд долл. до 60 млрд долл. «В 2004 году государственный долг был 12,8 млрд грн, до 2007 года он был 14 млрд долл. с соответствующим ростом. Что происходило с 2007 по 2013 годы, до Революции достоинства: в 2009 году долг был 28 млрд долл., с 2007 по 2009 года нарастили плюс 14 млрд долл., 100% долга; 2009 и 2010 годы с 28 млрд долл. он увеличился до 40 млрд долл.; 2011-2013 годы – до 60 млрд долл. На 46 млрд долл.», – рассказал Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что с 2014 по 2017 год внешний долг Украины увеличился всего на 5 млрд долл., а не на 46 млрд долл., как при предыдущей власти. «Только 5 млрд долл. мы нарастили долгов, тогда как приняли 60 млрд долл. Это огромная цифра, которая является бременем на бюджете каждой украинской семьи. Наше задание на сегодня – экономика должна расти, мы больше должны зарабатывать в бюджет и вернуть эти долги», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Украине реальный рост заработной платы составил 19,1% в сравнении с 2016 годом, а в 2016 году – 9%. Экономический рост в 2017 году по стране был только по двум кварталам на 2,3% ВВП.